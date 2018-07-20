СМИ: авторитет Попеску претендовал на весь юг Одесской области

Предполагаемый босс наркоторговцев юга Одесской области с характерной для наших "широт" фамилией угодил в руки украинской полиции.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В украинском Измаиле полиция задержала участников криминальной сходки в местном ресторане, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что встреча бандитских авторитетов была посвящена распределению сфер влияния в юго-западных районах Одесской области — Измаильском, Килийском и Ренийском.

Молдавские коллекторы — помощники или вымогатели в "законе" >>>

Переговоры о сотрудничестве между главным, по данным местных СМИ, наркоторговцем региона Олегом Попеску (по прозвищу "Олег Ренийский") вел представитель другого, как сообщает полиция региона, местного криминального босса — "Миндии Хромого".

Но планам переговорщиков не суждено было сбыться — помешали представители правоохранительных органов. Трое задержанных оказались гражданами других государств. Сейчас решается вопрос об их депортации с территории Украины.