Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии, много пострадавших

Почти полтора десятка человек пострадали в результате нападения с холодным оружием на пассажиров автобуса.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Мужчина напал на пассажиров автобуса в немецком Любеке. Об этом сообщило издание Luebecker Nachrichten.

В результате случившегося, по информации СМИ, ранения получили 14 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что злоумышленник достал из рюкзака оружие и напал на людей, ехавших с ним в одном автобусе. Когда водитель остановил транспортное средство, чтобы пассажиры могли выйти, мужчина напал и на него. Неподалеку проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападавший был задержан. Погибших в результате случившегося, к счастью, нет.

По информации издания, нападавший мужчина может быть выходцем из Ирана, ему около 35 лет.