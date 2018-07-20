Опасный отдых: десять граждан Молдовы отравились на украинском курорте

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Десять граждан Молдовы были госпитализированы в селе Березань Очаковского района Николаевской области Украины.

Причина вмешательства врачей — отравление, сообщают украинские СМИ.

Среди пациентов — восемь детей и двое взрослых. Все они отдыхали на базе "Сан Марино", расположенной в селе Морское в нескольких километрах от курорта Коблево.

У больных зафиксированы тошнота, рвота, повышение температуры тела. Наши соотечественники находятся в инфекционном отделении больницы, им поставлен диагноз "пищевая токсикоинфекция". Сейчас состояние заболевших расценивается как средней степени тяжести.

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На базе отдыха, где произошло отравление, проводится проверка, выясняется, чем именно могли отравиться отдыхающие.