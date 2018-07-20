ВВС Израиля совершили налет на объекты палестинских боевиков в Газе - армия

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на "серьезный пограничный инцидент", ответственность за который лежит на правящем в анклаве движении ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Военные ранее сообщили, что их силы на границе попали под снайперский огонь с территории анклава, но пока не говорят о наличии потерь.

"Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа. В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках", — сказано в пресс-релизе.

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"Армия со всей серьезностью относится к сегодняшнему нападению и враждебной активности ХАМАС на протяжении последних месяцев. ХАМАС выбрал курс на эскалацию ситуации в сфере безопасности и понесет ответственность за свои действия", — объявили военные.

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Ранее они атаковали восемь пограничных постов ХАМАС, использовав танки и авиацию. Жертвами первичного удара стали по меньшей мере трое палестинцев, еще один погиб в столкновениях, которые сопровождали массовые демонстрации на границах, сообщили палестинские медики.