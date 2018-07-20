Эмиссар ООН призвал сектор Газа отступить от края конфликта с Израилем

Николай Младенов заявил, что те, кто желает спровоцировать палестинцев и израильтян на военное столкновение, не должны в этом преуспеть.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал сектор Газа немедленно "сделать шаг назад от края" масштабной военной конфронтации с Израилем, сообщает РИА Новости.

Публикация дипломата в Twitter последовала за заявлением израильской армии о начале массированной бомбардировки объектов палестинских боевиков по всей территории анклава в ответ на вооруженное нападение на военнослужащих на совместной границе.

"Все в Газе должны сделать шаг назад от края. Не на следующей неделе, не завтра. Прямо сейчас!" — написал он.

© AFP 2018 / Jack Guez ВВС Израиля совершили налет на объекты палестинских боевиков в Газе - армия

"Те, кто хочет спровоцировать палестинцев и израильтян на новую войну, не должны в этом преуспеть", — добавил Младенов.

Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности "крупной и болезненной операции" в анклаве, если правящее там движение ХАМАС не остановит агрессивные действия. Предыдущая военная кампания в Газе унесла четыре года назад жизни более двух тысяч палестинцев и 70 израильтян.

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Вечером в пятницу израильская авиация начала массированную бомбардировку объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на "серьезный пограничный инцидент", ответственность за который лежит на правящем в анклаве движении ХАМАС.

Военные ранее сообщили, что их силы на границе попали под снайперский огонь с территории анклава, но пока не говорят о наличии потерь.