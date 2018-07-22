Третье за сутки землетрясение в Иране: пострадали 128 человек

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Три землетрясения за сутки произошло в Иране. Последний подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в провинции Керманшах на западе Ирана, передает РИА Новости.

Ранее со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета сообщалось, что два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в провинции Хормозган на юге страны.

Землетрясения ощущались практически на всей территории страны.

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Также стало известно, что пострадали по меньшей мере 128 человек.

Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд (Houshang Bazvand) сообщил, что пострадавшим оказали помощь, им не понадобилась госпитализация.

В результате землетрясений были повреждены дома местных жителей.