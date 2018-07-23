Подробности стрельбы в Торонто: один человек погиб, 13 пострадали

Подозреваемый, который открыл огонь в Торонто, также погиб, но, по данным полиции, среди 14 раненых и погибших он не учитывается.

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Стали известны подробности стрельбы в канадском городе Торонто. В результате инцидента один человек погиб, а число пострадавших увеличилось до 13, сообщает РИА Новости. © REUTERS / Chris Helgren Пока все спали: американская техника в Кишиневе и стрельба в Торонто

Стрельба произошла в городе вечером в воскресенье (по молдавскому времени это случилось утром в понедельник). Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек, в том числе маленькая девочка. Состояние раненых не известно. Обстоятельства инцидента выясняются. По данным полиции, злоумышленник ликвидирован.

"Глава полиции Торонто Марк Сондерс предоставил СМИ новую информацию. Четырнадцать человек ранены при помощи легкого огнестрельного оружия, одна совершеннолетняя женщина скончалась. Одна девочка находится в критическом состоянии. Подозреваемый погиб (среди 14 раненых и погибших он не учитывается)", — говорится в официальном Twitter-аккаунте полиции.