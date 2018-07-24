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Пожар, архивное фото

Пожары в Греции: число погибших возросло почти до 50 человек

CC0 / Pixabay / Military_Material
Происшествия
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Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 24 погибших. Тела еще 24 погибших были обнаружены во вторник утром рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от Афин. Люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара.

Пожарник на месте ЧП
CC0 / Pixabay / skeeze
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Из-за пожаров еще по меньшей мере 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

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Теги:
раненые, жертвы, погибшие, пожар, Греция, Общество
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