На Сумщине задержали гражданина Молдовы, который шел в Россию пешком

Нарушителя депортируют и запретят въезд в страну.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Украинские пограничники задержали в районе населенного пункта Рыжевка Сумской области мужчину, который собирался попасть на территорию России.

Опергруппа задержала нарушителя, которым оказался 30-летний гражданин Молдовы. Он пытался перейти границу с Россией пешком, не утруждаясь проходом через КПП, сообщает местная пресса.

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За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчину составлено административное дело. Как сообщается, его принудительно вернут на родину и запретят въезд на Украину сроком на пять лет.