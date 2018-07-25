Число жертв теракта в Сирии выросло до 144 человек

Число жертв в Сирии после теракта на рынке в городе Эс-Сувейда увеличилось уже до сотни.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Количество погибших в результате теракта в сирийском городе Эс-Сувейда выросло до 144 человек, сообщили РИА Новости в городской больнице..

"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 144 человек, 178 ранены", — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось о 100 погибших и 176 раненых.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из злоумышленников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Молдове, России и других странах мира) также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.