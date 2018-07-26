Взрыв у посольства США в Пекине: жертв нет, пострадал лишь злоумышленник

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Стали известны детали инцидента, который произошел у посольства США в Пекине. В дипломатическом ведомстве США в Пекине подтвердили, что у здания посольства в четверг сработало взрывное устройство, пострадал лишь злоумышленник, приведший его в действие, говорится в заявлении американского посольства.
"Взрыв произошёл сегодня около 13.00 на улице снаружи территории посольства. По данным сотрудника региональной безопасности посольства, взрывное устройство привёл в действие один человек", — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.
Отмечается, "что помимо самого злоумышленника, приведшего в действие взрывное устройство, никто не пострадал, собственности посольства также не было нанесено ущерба".
В посольстве пояснили, что местная полиция уже отреагировала на данный инцидент.
Ранее сообщалось о взрыве у посольства США в Пекине, никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что взрыв возле посольства является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, а полиция "уже своевременно провела разбирательство случившегося".