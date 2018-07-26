Количество погибших из-за пожаров в Греции снова выросло

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. В результате лесных пожаров в Греции погибли уже 85 человек. Об этом пишет газета Kathimerini.

До этого были данные о 83 жертвах. Ожоги и другие травмы из-за случившегося получили по меньшей мере 187 человек, в том числе 23 ребенка. Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться свыше сотни людей.

© Sputnik / Евгений Панасенко Президент Молдовы выразил соболезнования в связи с трагедией в Греции

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало путешественников воздержаться от поездок в те зоны, которые охвачены пожарами.

Сотрудники посольства Молдовы в Греции находятся в постоянном контакте с отделением полиции в регионе Рафина и Неа Макри.

Граждане Молдовы, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью, позвонив на "горячую линию" посольства +30 699 793 9458 или на странице дипмиссии в Facebook.