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Лесной пожар. Архивное фото

Количество погибших из-за пожаров в Греции снова выросло

© Sputnik / Yuriy Strelec
Происшествия
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Число жертв пожаров в Греции продолжает расти - местные СМИ назвали новую цифру погибших.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. В результате лесных пожаров в Греции погибли уже 85 человек. Об этом пишет газета Kathimerini.

До этого были данные о 83 жертвах. Ожоги и другие травмы из-за случившегося получили по меньшей мере 187 человек, в том числе 23 ребенка. Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться свыше сотни людей. 

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В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы призвало путешественников воздержаться от поездок в те зоны, которые охвачены пожарами.

Сотрудники посольства Молдовы в Греции находятся в постоянном контакте с отделением полиции в регионе Рафина и Неа Макри.

Граждане Молдовы, находящиеся в Греции, могут обратиться за консульской помощью, позвонив на "горячую линию" посольства +30 699 793 9458 или на странице дипмиссии в Facebook.

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Associated Press / Ruptly / AMNA
Пожар в Греции

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Теги:
лесной пожар, погибшие, Греция
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