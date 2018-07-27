Германию охватили лесные пожары

Пламя бушует всего в 30 километрах от Берлина, сообщают местные СМИ.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Лесные пожары сейчас полыхают в Германии. Огонь бушует всего в 30 километрах от Берлина. Власти призвали жителей быть готовыми к эвакуации, сообщают местные СМИ.

© REUTERS / Costas Baltas Пока все спали: пожары в Греции глазами уроженца Молдовы и аномалия в Индонезии

Огнем охвачены сосновые леса на площади более 130 гектаров. В тушении задействованы 200 пожарных и десятки единиц техники. Они стараются не подпустить пламя к жилым кварталам. Из-за сильного задымления спасателям пришлось перекрыть часть трассы, соединяющей Берлин с Лейпцигом.

Ранее сообщалось, что лесными пожарами охвачены Норвегия, Швеция. А в Греции страшная трагедия унесла жизни людей.

Власти страны объявили три дня национального траура после пожаров, в результате которых погибли более 80 человек, в том числе шестимесячный ребенок, и получили травмы более 200 человек.

Больше всего пострадал курорт Мати, расположенный в 40 километрах от Афин. Вся зона курорта превратилась в пепел, там волонтеры Красного Креста обнаружили 26 обугленных тел во дворе одной из вилл. Люди оказались в кольце смертоносного огня, у них не было ни одного шанса спастись.