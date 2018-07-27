Аномальная жара в Европе: власти Бельгии призывают экономить воду

Некоторые регионы ввели режим жесткой экономии: населению запрещено использовать трубопроводную и грунтовую воду, а также воду из рек и озер для полива сада и огорода, а также мытья автомобилей.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Власти Бельгии из-за аномальной жары, которая установилась в эту пятницу, призвали жителей Брюсселя перейти в режим жесткой экономии воды. Отмечается, что ее не следует расходовать без особой надобности, например, запрещено поливать сады и огороды, а также мыть автомобили. Об этом сообщают местные СМИ.

© AP Photo / Petr David Josek Пока вы спали: Швеция сбрасывает авиабомбы, а в Лондоне стрельба

Ранее такой режим ввели власти Фландрии — самого населенного региона Бельгии. Нарушителей такого предписания будут штрафовать, на 1600 евро.

По данным метеорологов, температура воздуха в Бельгии составит почти 40 градусов по Цельсию.

Во многих европейских странах власти в эти дни объявили оранжевый уровень опасности. Из-за жары горят леса в Норвегии и Швеции. В пятницу стало известно, что обширный лесной пожар в Германии угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом и всего в нескольких десятках километров от Берлина.

Другой пожар возник в районе Тельтов-Флеминг и распространился на площадь 40 гектаров.

Напомним, что на днях из-за сильного пожара в Греции погибли люди, сотни получили ожоги. Власти страны объявили три дня национального траура после пожаров, в результате которых погибли более 80 человек, в том числе шестимесячный ребенок, и получили травмы более 200 человек.

Больше всего пострадал курорт Мати, расположенный в 40 километрах от Афин. Вся зона курорта превратилась в пепел, там волонтеры Красного Креста обнаружили 26 обугленных тел во дворе одной из вилл. Люди оказались в кольце смертоносного огня, у них не было ни одного шанса спастись.