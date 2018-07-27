Массовая казнь людей в Японии: это возмездие за теракт

Япония никогда не казнила так много людей в течение одного месяца, заявила министр этой страны.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. Еще шесть участников тоталитарной секты "Аум Синрике" казнены в Японии, сообщают местные СМИ. Казнь в стране Восходящего Солнца осуществляется через повешение.

Власти Японии заявили, что преступники понесли наказание за теракт, совершенный в 1995 году. В начале месяца основатель и лидер секты Сека Асахара также был казнен.

Министр юстиции Японии Йоко Камикава заявила, что "Япония никогда не казнила так много людей в течение одного месяца". Чиновница назвала деяния членов секты "беспрецедентно чудовищными" и выразила надежду, что они никогда не повторятся.

Адепты данной экстремистской организации в 1995 году устроили теракт в токийском метро, распылив газ зарин, вследствие чего погибло от 10 до 12 человек, а пострадали более 5000. Исполнения смертного приговора дождались все 13 членов "Аум Синрике", приговоренных к казни.