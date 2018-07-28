Пока вы спали: Кобзон в реанимации, "кровавая" Луна и рыба с зубами человека

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон, госпитализированный в четверг, в пятницу был подключен к аппарату искусственного дыхания. Информацию об этом передал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что врачи оценивают состояние Кобзона, как стабильно тяжелое.

По информации СМИ, эстрадного певца перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Других подробностей о здоровье Кобзона не сообщается.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

Ранее супруга певца Нелли Кобзон подтвердила информацию о том, что он лечится в больнице, но речь, по ее словам, идет о плановых процедурах.

В июне СМИ сообщали, что певец был госпитализирован в один из московских онкологических центров с жалобами на ухудшение здоровья. Напомним, что 80-летнему певцу в 2005 году диагностировали рак. Он перенес несколько операций, в том числе по удалению мочевого пузыря. Сейчас он проходит курс химиотерапии.

Самое продолжительное полное лунное затмение XXI века

Самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке, совпадающее по времени с Великим противостоянием Марса и Солнца, можно было наблюдать в пятницу.

Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние, стал ярче Юпитера, и уступил в блеске только Солнцу, Луне и Венере. На небе он выделился яркой оранжевой окраской. Следующее Великое противостояние Марса произойдет только 15 сентября 2035 года. Продолжительность полного лунного затмения составила 3 часа 56 минут (с 21.24 до 01.20), а полная фаза продлилась 1 час 43 минуты (с 22.30 до 00.13). Во время полной фазы Луна полностью вошла в тень Земли и приобрела багрово-красный оттенок.

© Sputnik / Yana Zaharova / Медики сообщили, как отразится на здоровье полное лунное затмение

Одиннадцатилетняя девочка поймала рыбу с человеческими зубами

Этой девочке всего 11 лет, а ей уже повезло поймать "монстра". Маленькая жительница городка Линдси в штате Оклахома рыбачила на озере Фобб Лейк, когда на ее удочку попалось нечто невероятное — рыба с человеческими зубами.

Потрясенный ребенок принес добычу домой. Оказалось, что это создание — не жертва ядерных испытаний, которых в Оклахоме никогда не было, и не результат секретных генетических экспериментов. Рыба — совершенно обычная пиранья — характерная для другого ареала обитания.

© Sputnik / Евгения Новоженина Как рыба помогает в профилактике заболеваний сердца

Экземпляр девочке попался небольшой, но этот представитель семейства пираньевых, рыба паку, может вырастать почти в метр длиной, а весить до 25 килограммов. От всемирно известной пираньи она отличается тем, что ее зубы напоминают скорее о травоядных животных, а не о хищниках, и предназначены для перетирания пищи, а не для откусывания и удержания добычи. Это объясняется рационом рыбы — паку едят, в основном, семена фруктов, насекомых, мелких обитателей водоемов.

Однако вид у рыбы на взгляд человека, действительно, ужасающий.

"Я испугалась, когда вытащила эту рыбу. Меня напугали зубы, потому что они очень похожи на человеческие. У рыбы вообще не должно быть зубов, если это не акула. Но она меня не укусила", — говорит девочка.

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Откуда взялась пиранья в Оклахоме, в городке с населением в три тысячи человек, именующим себя "Всемирной столицей сорго", до сих пор непонятно. Ихтиологи, к которым обратились за комментариями местные журналисты, предполагают, что рыбу купили для аквариума, но когда она начала расти, ее просто выбросили в озеро.