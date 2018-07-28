Чудо в Греции: иконы спасли дом от пожара - видео

Только помощь свыше остановила распространение пламени на жилой дом в Греции, считают пользователи соцсетей.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Минимум 80 человек погибли в результате пожаров в греческом регионе Аттика. В соцсетях появляются многочисленные посты с соболезнованиями родным и близким умерших. Также пользователям интернета предоставили возможность лицезреть благодаря видеозаписи одно происшествие, которое многие уже называют не иначе, как чудом.

Как написала в Facebook Анни Каука, ее семья была спасена благодаря иконам, которые во множестве висят на первом этаже дома.

Отметим, что в данный момент помощь семьям погибших и пострадавшим в результате пожаров в Греции помогают власти Италии, Германии, Франции, Кипра, Испании и Румынии. Огонь тушат водой с самолетов, присланных этими странами.

Нынешние пожары в Греции — самые пагубные с 2007 года, когда от огня погибло 84 человека.