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Лесные пожары, архивное фото.

Пока вы спали: лесные пожары в России, тайфун в Японии и трагедия в Индонезии

© Video : Associated Press
Происшествия
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Минувшая ночь была насыщенной в плане природных катаклизмов, произошедших по всему миру. В России потушили более 60 лесных пожаров за сутки.

Работники российского лесного хозяйства потушили 66 лесных пожаров на территории 14,9 тысячи гектаров за прошедшие 24 часа, об этом сообщило РИА Новости.

По данным федерального ведомства "Авиалесоохрана", пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 14 888 гектаров", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для ликвидации пожаров было задействовано 2 244 человека, 195 единиц техники, а на авиационном мониторинге и тушении — 100 воздушных судов.

Пресс-служба "Авиалесоохраны" сообщила, что "на 00.00 по Москве 29 июля на территории РФ действовало 65 лесных пожаров на площади 81 991 гектар, по которым проводились работы по активному тушению".

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Наибольшее количество пожаров на данный момент наблюдается в Красноярском крае: 25 пожаров на землях лесного фонда на площади 30 562 гектара, три пожара на площади 21 050 гектаров зафиксировано в Якутии.

"Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, в первом районе Ямало-Ненецкого АО", — заявили в пресс-службе ведомства.

В Индонезии в результате землетрясения погибли люди

По меньшей мере три человека погибли при мощном землетрясении, произошедшем на индонезийском острове Ломбок, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6 часов 47 минут по местному времени (в 1 час 47 минут — по кишиневскому времени) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра.

Как сообщает ТВ, поземные толчки не вызвали цунами. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

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Агентство по ликвидации катастроф сообщило о многочисленных разрушениях. Представитель ведомства Сутопо Пурво Нугрохо поделился в соцсетях фотографиями, на которых запечатлены руины обрушившихся построек. Также землетрясение затронуло популярный у туристов национальный парк у горы Ринджани.

В Японии тысячи домов остались без света из-за тайфуна

Тайфун "Джондари" на западе Японии достиг в воскресенье районов, пострадавших недавно от оползней и наводнений, по меньшей мере 16 человек получили разной степени травмы, тысячи жителей эвакуированы в укрытия, десятки тысяч домов остались без электричества, сообщают японские СМИ.

По данным телеканала NHK, ранения люди получили либо на улице от сильного ветра, либо внутри зданий от разбитых оконных стекол. В Киото из-за сильного ветра пожар распространился на 12 строений. В одном из зданий найдено тело 85-летней женщины.
Сообщается также, что на острове Миякэ 59-летний мужчина получил небольшую травму, когда порыв ветра перевернул его автомобиль.

В префектуре Сидзуока волны пробили стену отеля, а в префектуре Миэ в крупной гостинице оказались разбиты окна в ресторане с видом на море.

Из-за непогоды отменены около 160 внутренних авиарейсов, зафиксированы задержки движения поездов. Без электричества в префектуре Миэ остались 78,3 тысячи жилищ, а Аити — 40,8 тысячи, в Сидзуоке — 17 тысяч.

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Теги:
тушение огня, лесные пожары, тайфун, раненые, землетрясение, погибшие, Индонезия, Япония, Якутия, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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