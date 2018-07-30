Авария на запредельной скорости, водитель чудом выжил - видео

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ехавший на скорости 170 километров в час автомобиль вылетел за ограждение и упал с двухъярусной эстакады. Инцидент зафиксировала камера виденаблюдения, запись которой опубликовали в Youtube.
Происшествие случилось в Аргентине, а местное издание Todo Noticias уточнило, что за рулем этого авто был 19-летний молодой человек, который не справился с управлением.
Несмотря на огромную скорость, с которой двигалась машина, водитель остался жив, хоть и получил многочисленные переломы. Его госпитализировали.
Больше пострадавших не было, хотя на нижнем ярусе в момент ДТП движение было оживленным.
Согласно данным полиции, разбившийся автомобиль неоднократно фигурировал в базе правоохранителей за превышение скорости. Известно, что авто принадлежит отчиму водителя.