Авария на запредельной скорости, водитель чудом выжил - видео

Молодой человек остался жив после того, как попал в ДТП, ехав в авто со скоростью 170 километров в час.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ехавший на скорости 170 километров в час автомобиль вылетел за ограждение и упал с двухъярусной эстакады. Инцидент зафиксировала камера виденаблюдения, запись которой опубликовали в Youtube.

Происшествие случилось в Аргентине, а местное издание Todo Noticias уточнило, что за рулем этого авто был 19-летний молодой человек, который не справился с управлением.

Несмотря на огромную скорость, с которой двигалась машина, водитель остался жив, хоть и получил многочисленные переломы. Его госпитализировали.

Больше пострадавших не было, хотя на нижнем ярусе в момент ДТП движение было оживленным.

Согласно данным полиции, разбившийся автомобиль неоднократно фигурировал в базе правоохранителей за превышение скорости. Известно, что авто принадлежит отчиму водителя.



