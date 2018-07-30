Сотни туристов попали в оползневой "капкан"

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Оползни сошли на горе Ринджали в результате землетрясение магнитудой 6,4. В итоге, по информации властей Таиланда, на горе оказались заблокированы свыше 800 туристов, в том числе 311 тайцев, передает РИА Новости.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Опасная фаза: Земля замедляет вращение - растет число землетрясений, в том числе в Молдове

Как заявил министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда, все туристы находятся в безопасности и, как ожидается, скоро будут эвакуированы.

В настоящее время проводится спасательная операция в районе Ринджани. Ранее сообщалось, что около 560 человек оказались заблокированными на горе после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности — на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. По последним данным, в результате землетрясения погибли 16 человек, более 100 пострадали.