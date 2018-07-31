Взрыв в Бельгии: неизвестный подорвал себя на футбольном поле

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Неизвестный подорвал себя на востоке Бельгии. Как передают местные СМИ, инцидент произошел в городе Вервье.
Телеканал RTF сообщает, что погибший активировал взрывное устройство на поясе. Полицию вызвал очевидец трагедии. В твиттере опубликованы первые кадры с места происшествия.
Pkoi?????— Kheire Meirane Amare (@kmeiraneamare) 31 июля 2018 г.
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Belgique: Un homme s'est fait exploser sur un terrain de football à Verviers: "Il est décédé" https://t.co/5lRdWQF30c pic.twitter.com/oOQPxvhqVc
Взрыв произошел на футбольном поле. Мотивы и обстоятельства инцидента выясняются.