Названы основные причины крушения самолета в Мексике

На борту самолета находились 97 взрослых пассажиров, двое детей и четыре члена экипажа.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Резкие порывы ветра, заставили самолет резко снизиться и он ударился о землю, рассказал журналистам губернатор штата Дуранго, где в среду рано утром произошла авиакатастрофа.

"При взлете самолет подвергся удару сильного порыва ветра, который заставил его резко снизиться и удариться о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", – сказал Аиспуро на пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

В результате происшествия самолет Embraer 190 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 300 метров.

На борту воздушного судна находилось более 100 человек, в том числе и двое детей. По данным властей, никто из них не погиб, но есть много раненых. Среди раненых пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии, он получил ранение в затылочную область.

Всего в госпиталях остаются 49 пострадавших. "Но мы думаем, что в ближайшие часы многие их них уже будут выписаны и смогут отправиться домой", — отметил Аиспуро.

В сети появилось видео крушения Embraer 190 в Дуранго.