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Стало известно, кто напал на российских журналистов в ЦАР

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Число нападавших значительно превышало количество журналистов - подробности появились в прессе.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Российских журналистов, снимавших в Центрально-Африканской Республике документальное кино, атаковали десять человек Об этом, как пишет РИА Новости, сообщило Radio Ndeke Luka. 

Вооруженные боевики
© Sputnik /
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По данным радиостанции, на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко напали около шести часов вечера недалеко от Сибута.

"Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали", — заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, все злоумышленники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

В миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) заявили, что тела погибших россиян были найдены в оставленной машине в 33 километрах к северу от Сибута.

СК возбудил уголовное дело и заявил о готовности помочь африканским правоохранителям в расследовании преступления.

Что произошло в ЦАР 
Здание министерства иностранных дел РФ.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Первые данные об обнаружении в Центрально-Африканской Республике тел троих человек с пресс-картами (предположительно, выходцев из России) стали поступать накануне вечером. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского. Журналисты снимали в республике документальное кино о жизни ЦАР, но при этом не имели аккредитации. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Позже источник, знакомый с ситуацией, заявил, что у погибших были с собой просроченные удостоверения различных СМИ.

Цель нападения не установлена. По одной из версий, это могло быть ограбление.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Также МИД окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.

Теги:
подробности, убийство, журналисты, нападение
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