Мойщик окон разбился, упав с 30-го этажа небоскреба в Москве - первое видео

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Мужчина упал с высоты 30-го этажа в Москве, сообщают российские СМИ. Трагедия произошла в среду, 1 августа. По предварительной версии, погибший — мойщик окон. О упал с башни "Око" в деловом центре Москва-Сити. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения для установления причин произошедшего. Личность погибшего устанавливается. Комплекс "Око" включает в себя два небоскреба — южную и северную башни. Их высота составляет 354 и 254 метра, соответственно.

Первые кадры с места падения мойщика окон опубликовал "Пятый канал" (Россия)