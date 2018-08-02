Беда в Италии: людей предупредили о надвигающейся опасности - фото

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Синоптики считают, что 2 августа с высокой вероятностью может стать самым жарким днем 2018 года в Италии. В связи с этим минздрав этой страны объявил о "красном" уровне метеоопасности в Риме, Милане, Турине, Венеции, Генуе, Болонье, Флоренции и еще в 11 городах. Ожидается, что столбик термометра превысит 40-градусную отметку.

© Sputnik / Rodion Proca Предсказание ученых: жара будет убивать в разы больше людей

Из различных регионов Италии приходят известия о многочисленных случаях получения солнечного удара гражданами, которым пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Из-за аномальной жары люди зачастую теряют сознание, многие, особенно пожилые граждане, были госпитализированы с сильной головной болью, тошнотой и высокой температурой.

В настоящее время на Апеннинах отмечен рекордный уровень потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров и других приборов, обеспечивающих охлаждение воздуха в жилых и рабочих помещениях.

Недавно молдавский географ Дорин Лозовану представил подробную карту расселения молдаван в Италии под названием "Italy.Moldovan citizens residents by provinces" ("Италия. Граждане Молдовы, проживающие по провинциям, 2016"). На этой карте указаны все регионы Италии, проживающие здесь граждане Молдовы и их профессиональный статус.

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Согласно представленным данным, наибольшее количество наших соотечественников в Италии проживает в экономически благополучных северной и центральной частях страны. Наибольшее количество молдаван осели в Риме (почти 13 тысяч человек). В северных регионах наибольшее количество молдаван проживает в Падуе (более 11 тысяч) и Венеции (около 9 тысяч); в Парме, Милане, Торино (около восьми тысяч в каждом из указанных городов).

Чуть больше 65% наших мигрантов работают. Около 10% молдаван в Италии ищут работу. Почти 13% безработных. Основная сфера деятельности — сфера услуг. Впрочем, подробно изучить карту вы можете самостоятельно.