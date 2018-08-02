Автобус с туристами из Молдовы перевернулся в Белоруссии

Автобус врезался в столб, после чего съехал в кювет и перевернулся, по предварительной информации, водитель уснул за рулем.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Туристический автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллин, опрокинулся в четверг недалеко от Орши в Витебской области Белоруссии, в нем находились туристы из России, Украины и Молдовы, передает Sputnik Беларусь.

© Sputnik / Rodion Proca Автобус с детьми из Белоруссии перевернулся в Румынии

Сообщается, что в салоне автобуса находились 53 человека, среди них были граждане и нашей страны. Отмечается, что пассажиры в госпитализации не нуждаются.

"Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены", — рассказали в в местном ГАИ.

ДТП произошло примерно в 4.30. По предварительной информации, водитель автобуса мог уснуть за рулем. За пассажирами приехал другой автобус, который в сопровождении ГАИ продолжил поездку.