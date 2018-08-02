Как произошла авария с туристами из Молдовы в Белоруссии - подробности

В ГАИ рассказали, почему рейсовый автобус, ехавший из украинской столицы в Таллин, попал в ДТП.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц рассказал Sputnik Беларусь подробности ДТП под Оршей.

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"Происшествие с автобусом международного сообщения "Киев-Таллин", на борту которого находилось 53 человека, граждане Украины, Молдовы и России, произошло 2 августа в 4.30. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и на 186 километре дороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся в кювет по ходу движения", — сказал Казючиц.

По его словам, после произошедшего для оценки состояния в больницу были доставлены 12 человек. Сотрудники милиции и МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу в городе Орше.

Как уточнил представитель ГАИ, при изучении тахографа установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00, но авария произошла на полчаса раньше.

"В настоящее время все пассажиры отпущены. Им предоставлен резервный автобус, который в четверг днем выехал по маршруту — 51 пассажир находится в нем, а два водителя остались в Орше, чтобы ждать эвакуатор, выехавший из Риги".