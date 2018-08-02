Адское пламя: в Днепропетровской области Украины взорвали депутата - видео

По словам очевидцев случившегося, они услышали громкий хлопок похожий на детонацию взрывного устройства.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Микроавтобус, в котором находился депутат Каменского горсовета от фракции партии "Батькивщина" Виталий Чернявский, взорвался в Днепропетровской области Украины, сообщают местные СМИ. Депутат госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский, взорвался и загорелся на ходу на пересечении улиц Москворецкой и Сачко 2 августа около 15.00. Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал", — отмечают СМИ.

© Sputnik / Стрингер Взрыв в Киеве: пострадали шестеро человек

По словам очевидцев ЧП, которые ехали перед микроавтобусом, взрыву и возгоранию транспортного средства предшествовал громкий хлопок, похожий на взрыв заряда взрывчатого вещества. От силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.

О некоторых особенностях оружейной контрабанды в странах СНГ>>>

До прибытия скорой первую помощь депутату оказывали небезразличные граждане. Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. В больнице сообщили, что состояние депутата тяжелое.

Правоохранительные органы региона квалифицировали взрыв автомобиля на Украине, как "покушение на убийство", об этом сообщила пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"По факту взрыва автомобиля в городе Каменское полиция возбудила уголовное дело. В рамках открытого по части второй статьи 15 и пункта 5 части второй статьи 115 ("покушение на умышленное убийство") уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", — сообщается на сайте областной полиции.