Не на ту напал: отважная женщина задержала вора грудью - видео

"Жри землю!": отважная кировчанка грудью удерживала грабителя Пьяный вор из Кирова явно недооценил физическую подготовку своей жертвы. Кража сумки обернулась для него удержанием в партере, болевыми приемами и угощением землей. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3044933&cid=8 Publicată de ВЕСТИ.ru pe Joi, 2 August 2018

Необычная история произошла в российском городе Кирове. Вор напал на женщину, но сам оказался потерпевшим, сообщают местные СМИ.

Как рассказали очевидцы, злоумышленник налетел на жертву сзади.

Вырвав у нее из рук сумку, он пустился бежать, но куда уж там! Кировчанка оказалась не из слабонервных, а обидчик, как выяснилось, был пьян. Поэтому жертва быстро нагнала обидчика и скрутила его настоящими борцовскими приемами. В итоге неудачливый вор оказался на земле, придавленным пышной грудью женщины.

"Жри землю! Ты меня хотел лишить денег? У меня детей нечем кормить!" — так отчитала отважная женщина несостоявшегося грабителя.

В таком положении мужчина и дожидался приезда полиции. Несколько раз он пытался угрозами и руганью напугать кировчанку, но она не отступила.

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Когда приехали полицейские, он попытался убедить их в своей невиновности, но безуспешно. Злоумышленника сковали наручниками и увезли в участок.