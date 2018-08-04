МИДЕИ: шестеро граждан Молдовы погибли в ДТП в Калужской области

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Шестеро граждан Молдовы погибли, а еще восемь пострадали в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Калужской области, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

По информации УМВД по Калужской области в 7.20 поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе Калужской области (230 километр автодороги М-3 "Украина"). Столкновение произошло между микроавтобусом "Мерседес" с гражданами Молдовы и автомобилем "Форд".

Первоначально сообщалось о шести погибших, но позже эта цифра выросла до восьми, в том числе шестеро граждан Молдовы.

На месте происшествия, по информации регионального управления МЧС, работали врачи скорой, патруль ГИБДД, 5 единиц спецтехники.

"В результате столкновения, по данным, предоставленным представителями МЧС России, шестеро граждан Республики Молдова погибли, еще восемь получили травмы. Представители молдавской дипмиссии сотрудничают с властями, чтобы выяснить обстоятельства аварии, идентифицировать жертв и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых", — сообщили в МИДЕИ.

Как уточняет российская пресса, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии посольства Молдовы в России: +7 929 964 9079.