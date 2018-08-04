Авиакатастрофа произошла недалеко от границы с Молдовой

ЧП в Румынии - два самолета разбились во время тренировочного полета перед началом авиашоу.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Два легкомоторных самолета столкнулись в субботу во время тренировочного полета в небе над населенным пунктом Рэдэуць уезда Сучава (Румыния).

Как сообщает sputnik.md, в результате аварии погиб один человек. Речь идет о 60-летнем пилоте.

Пилот второго самолета находится в тяжелом состоянии. Речь идет о мужчине в возрасте 53 лет. Его перевезли на вертолете скорой помощи SMURD в Яссы.

Причины происшествия предстоит выяснить прокурорам.

Самолеты должны были принять участие в авиашоу — Suceava Air Show 2018.