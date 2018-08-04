CМИ: спустившее колесо авто привело к самому сильному пожару в Калифорнии

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Две недели на севере Калифорнии бушуют лесные пожары, самые сильные за последнее время. Причиной их возникновения, как сообщил телеканал CNN, стало спустившее колесо машины.

По данным канала, металлический обод выбил искры при соприкосновении с дорожным покрытием – именно после этого случилось возгорание.

Ранее управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата назвали причиной пожара "механическую поломку средства передвижения".

Природный пожар Carr Fire в округе Шаста уничтожил 500 домов и повредил 75 строений. На данный момент площадь возгорания превышает 19,5 тысячи гектаров, при этом локализовано лишь 5%. К этому моменту из зоны ЧП уже эвакуированы порядка 40 тысяч человек, а двое пожарных погибли при ликвидации пожара.

Известно, что огонь угрожает еще примерно 1,4 тысячи зданий. Президент США Дональд Трамп в связи с лесными пожарами объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния.