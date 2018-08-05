В сети появились видео полета неизвестного объекта

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Вечером 4 августа в Интернете стали появляться видеозаписи, на которых запечатлен полет в небе неизвестного объекта. Видео записали из автомобилей, ехавших по трассе Нефтеюганск-Сургут.

Публикация от l2n (@l2n7221) 4 Авг 2018 в 12:59 PDT

На кадрах видно, как по небу проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых.

Появились несколько предположений того, что это могло быть. Так, есть мнение, что в небе заметили падающий метеор, метеорит или части космической ракеты.

В свою очередь, в региональном управлении МЧС заявили, что никто из местных жителей не подавал в ведомство обращений в связи падением метеорита.