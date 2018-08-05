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Авиакатастрофа в Швейцарии

Авиакатастрофа в Швейцарии: десятки погибших

© REUTERS / Arnd Wiegmann
Происшествия
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Правоохранительные орган сообщили на пресс-конференции, что все находившиеся на борту самолета скончались.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Полиция кантона Гризон/Граубюрден подтвердила гибель 20 человек, которые находились на борту разбившегося в Швейцарии самолета Junkers Ju 52, пишет РИА Новости

В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения
© Photo: Facebook / Yusuf Abramjee
Пассажир снял на видео момент крушения самолета

Ранее сообщалось, что самолет Junkers Ju 52 времен Второй мировой войны с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в Швейцарии.

Представители кантональной полиции на пресс-конференции, которая транслировалась швейцарским телеканалом RTS, заявили, что речь идет о коллекционном самолете JU52 HB-HOT (Юнкерс 52), построенном в 1939 году и получившим название "Тетушка Ю". Владельцами самолета является общество дружбы швейцарской военной авиации "Ю-эйр". У ассоциации есть еще два реконструированных самолета типа "Юнкерс".

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Юнкерс вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером. По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и 3 члена экипажа.

Полиция Граубюрдена на пресс-конференции в воскресенье подтвердила гибель всех 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

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Теги:
авиакатастрофа, крушение, самолет, Швейцария
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