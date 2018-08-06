После взрыва в Болонье аэропорт не пострадал: как выполняются рейсы

В результате инцидента на автостраде есть пострадавшие, движение блокировано.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Мощный взрыв, прогремевший на автостраде в итальянской Болонье, не задел аэропорт, он работает по расписанию, сообщает администрация воздушного порта.

​"Взрыв в результате автокатастрофы на объездной автодороге в Болонье. Аэропорт не пострадал. Рейсы выполняются по расписанию" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

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По ранее поступившей в СМИ информации, недалеко от аэропорта города Болонья произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. По данным итальянских СМИ, причиной взрыва мог стать взрыв автоцистерны, перевозившей горючее. От пламени пожара загорелись машины, которые находились в автомагазинах вдоль трассы. На фото и видео виден огненный столб от взрыва.

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На месте происшествия работают бригады скорой помощи, пожарные расчеты, в небе кружит вертолет.

Движение на автодороге в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.