После взрыва в Болонье аэропорт не пострадал: как выполняются рейсы

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Мощный взрыв, прогремевший на автостраде в итальянской Болонье, не задел аэропорт, он работает по расписанию, сообщает администрация воздушного порта.
Le macchine del concessionario che saltano in aria. #BorgoPanigale#bologna pic.twitter.com/KCsOf5csPB— UniversAle🦁 (@ForseCercavi) 6 августа 2018 г.
"Взрыв в результате автокатастрофы на объездной автодороге в Болонье. Аэропорт не пострадал. Рейсы выполняются по расписанию" — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Forte #esplosione vicino #tangenziale e #Aeroporto #bologna pic.twitter.com/BOVtTHRqoN— Francesco Torre (@FTorre7) 6 августа 2018 г.
По ранее поступившей в СМИ информации, недалеко от аэропорта города Болонья произошел мощный взрыв, есть пострадавшие. По данным итальянских СМИ, причиной взрыва мог стать взрыв автоцистерны, перевозившей горючее. От пламени пожара загорелись машины, которые находились в автомагазинах вдоль трассы. На фото и видео виден огненный столб от взрыва.
#Bologna #bolognanews @rep_bologna @bolognatoday @noibolognesi #incidente #tangenzialebologna #autostrade #fuoco #attenzione pic.twitter.com/ukgOnRfBhO— Mirko (@Korimrikom) 6 августа 2018 г.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, пожарные расчеты, в небе кружит вертолет.
Движение на автодороге в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.