Гражданка Молдовы оказалась среди 145 пострадавших при взрыве в Болонье

Женщина из Молдовы в возрасте 38 лет, пострадала при взрыве в итальянском городе.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Среди пострадавших при взрыве на автостраде близ Болоньи оказалась и гражданка Республики Молдова, сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Женщина в возрасте 38 лет самостоятельно обратилась в местный госпиталь, ей оказали медицинскую помощь, а затем выписали из больницы.

© REUTERS / Stringer После взрыва в Болонье аэропорт не пострадал: как выполняются рейсы

По сообщению итальянских СМИ и медицинской службы города, при взрыве погибли двое человек, число пострадавших к утру вторника достигло 145 человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, утром во вторник навестивший пострадавших в больнице Чезене, также посетил раненых, госпитализированных в Болонье.

В понедельник, 6 августа, неподалеку от аэропорта Болоньи произошло несколько взрывов и крупный пожар. Бензовоз, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя перекинулось на автомобили, которые были выставлены в дилерском центре рядом с местом взрыва, мост частично обрушился. Аэропорт продолжал работу в прежнем режиме, движение по мосту возобновилось только утром во вторник.