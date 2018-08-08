Предполагаемый торговец героином из Молдовы задержан в Пензе

По данным местной полиции, подозреваемый в один прекрасный момент решил переключиться с продажи фруктов на сбыт "зелья".

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы и гражданин Таджикистана задержаны в Пензе по подозрению в распространении наркотиков, сообщают российские СМИ.

По данным полиции, мужчины приехали в Пензу для распространения героина. У них изъяли около сотни свертков с белым порошком общей массой 150 граммов.

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"Подозреваемые пояснили, что познакомились в Самаре, где торговали фруктами, и решили совместно заняться противоправной деятельностью", — рассказали журналистам в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело. Его фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.