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Дмитрий Решетник и енот Боб Марли

Странные дела творятся в Киеве: там избивают людей и енотов - фото и видео

© Photo: Instagram / mim_trip
Происшествия
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В Киеве при попытке ограбления популярного рэпера ранили ножом, а его домашнему любимцу еноту Марли сломали челюсть.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik, Иван Бурзум. Лидер киевской рэп-группы "Еноты" Дмитрий Решетник сообщил в соцсетях, что подвергся нападению агрессоров: досталось и ему, и его пушистому питомцу — еноту по кличке Боб Марли.

Еноты Маша и Артем мыли посуду и плескались в ушате с водой
© Ruptly .
Еноты Маша и Артем мыли посуду и плескались в ушате с водой

Музыкант добавил, что инцидент произошел при попытке ограбления. Во время нападения на одной из улиц Киева налетчики ранили его ножом в лицо, а животное ударили по морде ногой, повредив челюсть и голову.

"Марли сейчас из-за травмы не видит и от сильного черепного давления глаза у него будто вылезают", — написал Решетник в своем инстаграмм-аккаунте.

Музыкант бросил в соцсетях клич о помощи животному. Ему уже удалось собрать около 30 тысяч гривен.

"Нам обязательно помогут и Марли поправится. Если надо будет, поедем в другую страну (на лечение). Но я надеюсь, что тут есть хорошие специалисты", — ответил рэпер подписчикам своего аккаунта.

 

 

Он поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв о помощи пушистому другу.

Дмитрий Решетник и енот Боб Марли стали известны в Киеве год назад. Молодого человека и его питомца часто видят на улицах города, в общественном транспорте, музыкальных клубах. Они часто становились героями телевизионных передач на местном ТВ, да и в честь Марли Дмитрий назвал свой рэп-коллектив, с которым выступает на различных концертных площадках. А недавно на видео попал танец собаки. Она потрясающе сплясала "Цыганочку.

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Теги:
енот, иван бурзум, рэпер, зубы, ограбление, драка, Киев, Общество
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