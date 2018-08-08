ЧП в Одессе: группа неизвестных в масках ворвалась в кафе

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Группа неизвестных граждан в масках и с битами в руках разгромили кафе в Приморском районе Одессы. Досталось и сотруднице увеселительного заведения.
"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в помещение кафе, которое располагается на территории Приморского района города, ворвалась группа неизвестных лиц в масках. Мужчины применили слезоточивое вещество, после чего повредили битами продукцию и толкнули одну из работниц заведения", — сообщается на странице полиции Одесской области в Facebook.
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Проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 296 ч.4 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).