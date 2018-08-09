Разъяренные сельчане поймали и избили педофила - видео

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. В селе Коцюбинское под Киевом местные жители линчевали молодого человека, который предпринял попытку затащить в лес 8-летнюю девочку. Видео, на котором запечатлена расправа над извращенцем попало в соцсети.

Родители ребенка пояснили, что парень предложил 700 гривен девочке, он хотел сфотографировать ее гениталии.

Полиция сообщила, что мужчина был задержан, однако его пришлось отпустить.

"Состав преступления не доказан", - пояснил руководитель пресс-службы местной полиции Николай Жукович. В настоящее время открыто уголовное производство именно против линчевателей по статье "Хулиганство".

Уполномоченный президента Украины по вопросам прав детей Николай Кулеба сообщил местным СМИ, что только за прошлый год в суды попало 320 случаев сексуального насилия против детей в этой стране. В то же время он подчеркивает - официальные показатели далеки от реальных.