В Петербург заглянули 90-е: подросток совершил за час три разбойных нападения

Цветочный магазин и салон красоты стали объектами нападения для "дитя нулевых", который решил, что он "беспредельщик" из 90-х.

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Подросток 2002 года рождения, вооружившись ножом, совершил налеты на цветочный бутик, салон красоты и обычный магазин в Санкт-Петербурге, сообщает местная полиция.

Криминальное приключение молодого человека длилось около часа. Оперативники поймали грабителя "по горячим следам".

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Полицейские установили, что преступник за это время вошел в цветочный бутик на Ленинском проспекте, 160, где, угрожая ножом двум продавцам, потребовал денег, но получил отпор от сотрудницы магазина. Затем он добежал до салона красоты на Новоизмайловском проспекте, 34, похитил из кассы тысячу рублей и скрылся. После этого подросток совершил разбойное нападение на работницу магазина на Варшавской улице, 29, и похитил ее сумку с пятью тысячами рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 162 УК РФ ("Разбой").