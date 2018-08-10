Упало так, что два дня горело: пожар на месте падения ракеты НАТО потушен

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Пожар на предполагаемом месте падения ракеты, случайно запущенной во вторник испанским истребителем, потушен, но поиски фрагментов ракеты пока не начаты, сообщил в пятницу пресс-секретарь эстонских Сил обороны Эстонии капитан Айво Вахеметс.

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"Да, спасатели потушили пожар, но эксперты пока не начали поиски фрагментов ракеты, поскольку земля еще не остыла", — сказал Вахеметс в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Инцидент со случайным пуском ракеты вполне закономерен, отметил военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, НАТО видит страны Восточной Европы как идеальный полигон для учений, где можно позволять себе ошибки, подобные той, которую совершил пилот истребителя испанских ВВС в небе над Эстонией.

"Ни один пилот никакой страны не позволил бы себе так небрежно действовать в воздушном пространстве Германии, Франции или Италии. В Эстонии, Румынии, Польше — можно. Потому что это страны НАТО второго сорта", — цитирует Жилина Sputnik Эстония.

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Во время учебного полета в эстонском небе истребитель Eurofighter ВВС Испании произвел 7 августа незапланированный пуск боевой ракеты "воздух-воздух" AMRAAM. Внештатная ситуация произошла в 15:44 неподалеку от города Отепяэ в Южной Эстонии.

На следующий день, 8 августа, эстонские военные обнаружили место падения пропавшей ракеты на безлюдной территории эстонского природного заповедника Эндла. Из-за попадания ракеты на местном торфянике возник пожар.

В среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге сообщил, что обнаружено вероятное место падения ракеты. По его словам, известны воздушный коридор и зона в лесу, со следами произошедшего взрыва.