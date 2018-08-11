Из аэропорта Сиэтла угнали самолет, позже он рухнул на землю - видео

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство. Как отметили СМИ, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.

Они добавили, что их коллега произвел несанкционированный вылет самолета Bombardier Dash 8 Q400 из международного аэропорта Сиэтла Такома.

Позже самолет рухнул, после того как его преследовали два военных истребителя F-15.

Военные летчики старались увести самолет в безлюдную зону. В результате лайнер разбился рядом с островом Кетро, однако указывается, что не из-за действий сил ВВС.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 11 августа 2018 г.

Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.