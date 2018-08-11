Нападение смертника на христианскую церковь в Каире - подробности

Для того, чтобы избежать задержания, смертник устроил взрыв раньше времени.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Полиция Египта предотвратила нападение на церковь на севере Каира, которое планировал смертник, сообщает РИА Новости с ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что мужчина, пытавшийся совершить нападение, ликвидирован. Другие подробности пока не приводятся.

По информации египетского телеканала Extra News, террорист подорвал себя на значительном расстоянии от церкви Девы Марии в каирском районе Шобра эль-Хейма. "Террорист собирался совершить теракт в церкви, но обнаружив усиленные меры безопасности, взорвался за ее пределами", — сообщил телеканал. При взрыве никто не пострадал. Сам террорист скончался на месте.

После серии нападений на храмы в Египте были усилены меры безопасности у церквей. Как правило, церкви охраняют несколько вооруженных полицейских. Посетители в обязательном порядке проходят через рамку металлоискателя.