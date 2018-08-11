Вот что сказал угонщик самолета в Сиэтле — последние слова перед крушением

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Работник авиакомпании, угнавший самолет в Сиэтле, называл себя "сломленным парнем" и хотел найти в небе "момент беззаботности". Расшифровку переговоров с угонщиком опубликовала местная газета Seattle Times.

Вначале мужчина, который беспорядочно кружил в небе на пустом пассажирском самолете, вел себя спокойно и даже шутил о том, что сможет работать пилотом, если сумеет посадить самолет. Как выяснилось, угонщик не обладал никакой летной подготовкой и понятия не имел о том, как выполнить посадку на тяжелом воздушном судне. Впрочем, он и не собирался возвращаться на землю.

"Я вообще-то не планировал приземляться", — сказал он диспетчерам.

The plane stolen from an airport in Seattle was caught flying upside down and close to water, before crashing on Washington island.



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​Затем мужчина внезапно начал переживать из-за того, что в его самолете заканчивается горючее и сокрушался, что "двигатель может взорваться". После этого он погрузился в размышления о том, что сделал.

"Есть немало людей, для которых я важен. Думаю, они расстроятся, когда узнают о том, что случилось. Хотел бы попросить у них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — сказал он.

В один из моментов мужчине за штурвалом самолета пришло в голову испытать его летные характеристики и выполнить фигуры высшего пилотажа. Диспетчеры и кризисная команда, которые собрались на вышке, постоянно отговаривали его от выполнения опасных маневров и предлагали помочь ему выполнить посадку. Однако угонщик отказался приземлять самолет.

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"Я очень сожалею. Надеюсь, я не испортил вам день", — сказал он перед тем, как совершил очередной маневр, завершившийся крушением.

Угонщиком оказался 29-летний механик авиакомпании Horizon Air по имени Рик (фамилия мужчины по просьбе властей не называется). Он угнал пустой турбовинтовой пассажирский самолет из аэропорта Сиэтла и сумел поднять его в воздух. Налетав около 15 минут и выполняя маневры, для которых этот самолет не предназначен, в конце концов он упал близ одного из островов недалеко от аэропорта.

Во время полета угнанный самолет сопровождали два истребителя ВВС США F-15, однако огня они не открывали.