И полетят головы: лидер Румынии "назначил" виновницу беспорядков в Бухаресте

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что силовики еще в начале июня знали о предстоящих протестах, но к ним не подготовились.

КИШИНЕВ, 11 авг —Sputnik. Глава Румынии Клаус Йоханнис потребовал, чтобы министр внутренних дел Кармен Дан взяла на себя ответственность за беспорядки во время акции протеста в пятницу, и назвал действия жандармов "необъяснимыми", сообщает пресс-служба президента.

"Президент Клаус Йоханнис требует, чтобы министр внутренних дел Кармен Дан взяла на себя ответственность за ситуацию во время протеста и представила детальный отчет о том, как действовали силовые органы и по чьему приказу. Необъяснимо, почему жандармерия не изолировала и не задержала провокаторов, позволив протесту развиваться в самых драматических условиях", — говорится в сообщении.

Йоханнис отметил, что об акции протеста было известно еще в июне, поэтому у ответственных органов было достаточно времени, чтобы подготовиться.

"Не министр координирует действия жандармерии. После каждой операции создается отчет, который предоставляют руководству министерства, я его жду", — прокомментировала ситуацию журналистам глава МВД Дан.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками: пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов.

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Мятеж в Бухаресте: власти Румынии наносят ответный удар

Манифестанты требовали отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ, которые митингующие считают неудачными.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.