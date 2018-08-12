Стрельба в британском Манчестере: десять раненых

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Десять человек получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы после стрельбы, произошедшей в британском Манчестере, сообщила местная полиция.

"На данный момент десять человек находятся в больнице с легкими и тяжелыми ранениями. К счастью, большинство травм не опасны для жизни", — говорится в релизе полиции.

Начальник сысксной полиции Дебби Дули заявила журналистам, что инцидент является опасным нападением. Стрельба произошла в районе Мосс Сайд в южной части города, где несколько часов назад прошел "Карибский карнавал".

Представитель полиции подчеркнула, что "офицеры остаются на месте происшествия и работают над тем, чтобы выявить преступников".