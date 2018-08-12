В Бельгии эвакуируют порт Антверпена из-за пожара на складе с химикатами

Над городом поднимается облако токсичного дыма, жителям рекомендуют не выходить из дома и закрыть окна.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В порту популярного у туристов бельгийского города Антверпен началась эвакуация из-за пожара на складе, где находится большое количество сульфида никеля, сообщают бельгийские СМИ.

В радиусе двух километров эвакуированы все предприятия, суда отводят на безопасную дистанцию. Над складами распространяется облако ядовитого дыма, который опасен для человека.

Rampenfase in Antwerpen na brand in de haven https://t.co/RZdU3qyFzE pic.twitter.com/rYqTIi6qPs — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 12 августа 2018 г.

​Власти Антверпена призвали жителей близлежащих районов не выходить из дома и не открывать окна домов, а автомобилистов — отключить вентиляцию.

Пожар на площади шесть тысяч квадратных метров тушат десятки пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается.