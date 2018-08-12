В Румынии поезд рухнул с моста: семь вагонов упали в овраг - видео

Шесть вагонов и локомотив сошли с рельсов на мосту Кырча, сообщают румынские СМИ.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Грузовой поезд, перевозивший дизтопливо, сошел с рельсов на юге Румынии во время проезда по мосту, пострадавших нет, сообщают местные СМИ, с ссылкой на пресс-службу Национальной компании железных дорог (НКЖД).

"Поезд, состоящий из 23 вагонов, перевозил нефтепродукты. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315 сошли с рельсов на мосту Кырча", — сказано в сообщении.

Установлено, что механик поезда был пьян. Начато внутреннее расследование по данному факту. Однако СМИ пишут, что мост обрушился под колесами состава, речь не идет о неисправности поезда.

"Мост находился на ремонте. По нему не должны были ходить поезда", — заявил журналистам префект городка Долж Нарчис Пуркэреску.

Сейчас на месте происшествия дежурят пожарные, железнодорожное движение заблокировано.