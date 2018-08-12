Квартиру Бузовой обокрали — вынесли ценности на десятки тысяч евро

Преступник точно знал, в чей дом лезет, рассчитывал на крупную поживу, и не ошибся.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Неизвестные ограбили квартиру Бузовых в Петербурге — в ней живет мать известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщают источники российских СМИ в правоохранительных органах.

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В дом женщины на набережной Карповки злоумышленник проник через окно. Сигнализации в квартире не было, и вор беспрепятственно покинул помещение с похищенным добром. По словам пострадавших, вор унес 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов, а также драгоценности и часы. Общий ущерб, по оценке Бузовой, составил более 6 миллионов рублей (около 90 тысяч евро).

Мама певицы работает стоматологом в обычной клинике. Поклонники творчества Бузовой отмечают, что в Instagram певицы недавно появилось фото вместе с родственницами — мамой, сестрой и бабушкой. Певица рассуждает в подписи под фото о необходимости помогать своим близким деньгами.